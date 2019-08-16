Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Проблема «с душком». Несогласованность работы тех, кто отвечает за чистоту во дворах, на себе в полной мере испытывают жители нового микрорайона.



- Услышат ли управляющая компания и структура, вывозящая мусор просьбы жильцов? Мы разбирались в ситуации.



- Работы на высоте птичьего полета. В этом году в регионе отремонтируют 98 крыш многоквартирных домов.



- Второй тур - стартовал. «Молодые кадры» начинают проходить испытания.



- Этим летом хоровод Мира закружил 120 городов страны. Орел тоже взялся за руки.

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Вести-Орёл

16 августа 2019 года







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