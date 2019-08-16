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пятница
16.08.2019
16:41:35
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».
- Проблема «с душком». Несогласованность работы тех, кто отвечает за чистоту во дворах, на себе в полной мере испытывают жители нового микрорайона.
- Услышат ли управляющая компания и структура, вывозящая мусор просьбы жильцов? Мы разбирались в ситуации.
- Работы на высоте птичьего полета. В этом году в регионе отремонтируют 98 крыш многоквартирных домов.
- Второй тур - стартовал. «Молодые кадры» начинают проходить испытания.
- Этим летом хоровод Мира закружил 120 городов страны. Орел тоже взялся за руки.
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