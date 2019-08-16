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Жителей Орла напугали бесхозные сумки

За сутки спасатели выезжали на два похожих случая.

В 09:36 сотрудники 1-й пожарно-спасательной части города Орла выезжали на улицу Матросова для дежурства. В расположенном там детском саду была обнаружена бесхозная сумка. После обследования, взрывоопасного предмета обнаружено не было, в сумке находилась спортивная экипировка.

В 20:43 сотрудники Специализированно пожарно-спасательной части выезжали на улицу Нормандия-Неман для дежурства. На тропинке под окнами дома был обнаружен бесхозный чемодан. После обследования, взрывоопасного предмета обнаружено не было, чемодан был пуст.

Всего же за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 28 раз, из них – 15 выездов на ликвидацию возгораний и 13 – на различные происшествия.


Анастасия Дорохова
16 августа 2019 года

 


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