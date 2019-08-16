Новости версия для печати Детский сад в Болховском микрорайоне на 230 мест готов на 70% Заявлений в него подано в два раза больше от вместимости.



Подрядчик выполняет строительство согласно установленным срокам. Завершена кладка, установка окон, прокладка коммуникаций. В настоящее время на объекте ведется комплекс работ по благоустройству, в том числе установка малых форм. Выполняется внутренняя и наружная отделка.



Кроме того, в комплексе ведутся внутренние сантехнические работы. Субподрядчик приступил к выполнению работ по устройству слаботочных сетей, монтажу лифта и подъемника. К 19 августа подрядная организация планирует отдать пищеблок под монтаж оборудования.



Уже подано 405 заявлений от родителей о приеме детей в учреждение, из них в 2019 году - 261 человек. В каждой возрастной категории будет набрано по 2 группы воспитанников.





Анастасия Дорохова

16 августа 2019 года







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