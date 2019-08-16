Новости версия для печати «Орел: взгляд сквозь призму времени». Фотовыставка в подарок орловцам Увидеть уникальные фотографии все желающие могут в центре города.



На выставке, расположенной на улице Ленина, наряду с современными видами города представлены фотографии Орла, которого больше нет: Московские ворота, Банный мост, разрушенное в 1943 году здание Железнодорожного вокзала, старинные дома на улицах Болховской и Карачевской. Можно сопоставить современный Красный мост с его довоенным видом, увидеть, как менялся архитектурный облик города, двухэтажные здания XVIII и ХIX веков надстраивались и реконструировались.





Анастасия Дорохова

16 августа 2019 года







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