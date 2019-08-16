Новости версия для печати В Орловской области проходит масштабная замена лифтов в многоквартирных домах До конца 2020 года должны быть заменены 147 лифтов.







По объектам 2019 года разработанная проектная документация на замену 51 лифта в девяти домах (79,7 млн рублей) проходит государственную экспертизу, которая ориентировочно продлится до середины сентября. Замена лифтов в указанных домах завершится в конце текущего года. По информации пресс-службы областной администрации, произведена замена 84 лифтов на сумму 124,9 млн рублей. Оставшиеся три дома, в которых предусмотрена замена 10 лифтов на сумму 15,6 млн рублей, имеют отобранных подрядчиков и уже с 19 августа 2019 года лифты в них будут остановлены для замены.По объектам 2019 года разработанная проектная документация на замену 51 лифта в девяти домах (79,7 млн рублей) проходит государственную экспертизу, которая ориентировочно продлится до середины сентября. Замена лифтов в указанных домах завершится в конце текущего года.





Анастасия Дорохова

16 августа 2019 года







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