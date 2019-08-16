Новости версия для печати Полицейские сходили в гости к отдыхающим в «Березке» Полезный рейд был направлен на популяризацию здорового образа жизни.



Встреча началась с викторины, которую подготовили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД. Ребята с удовольствием ответили на предложенные вопросы о здоровом образе жизни. Затем представитель Орловского наркологического диспансера рассказала присутствующим о последствиях курения, употребления алкоголя и наркотиков, а также раздала всем листовки, направленные на профилактику вредных привычек. Кроме того, ребята поучаствовали в спортивной эстафете, где продемонстрировали свою ловкость и командный дух. В конце мероприятия всем ребятам вручили памятные подарки за активное участие в конкурсах.





Анастасия Дорохова

16 августа 2019 года







На главную страницу





