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пятница
16.08.2019
20:01:33
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Полицейские сходили в гости к отдыхающим в «Березке»Полезный рейд был направлен на популяризацию здорового образа жизни.
Встреча началась с викторины, которую подготовили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД. Ребята с удовольствием ответили на предложенные вопросы о здоровом образе жизни. Затем представитель Орловского наркологического диспансера рассказала присутствующим о последствиях курения, употребления алкоголя и наркотиков, а также раздала всем листовки, направленные на профилактику вредных привычек. Кроме того, ребята поучаствовали в спортивной эстафете, где продемонстрировали свою ловкость и командный дух. В конце мероприятия всем ребятам вручили памятные подарки за активное участие в конкурсах.
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