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В Орле завершился второй тур регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины»

Почти 400 человек с высшем образованием, в возрасте до 45 лет решили принять участие в региональном конкурсе «Молодые кадры Орловщины». После заочного тура, жюри, в составе которого 45 специалистов из разных сфер деятельности, отобрало лишь 80 кандидатур.

Задание второго тура - решение бизнес кейсов. Четыре вопроса, по разным компетенциям, которые совсем не связаны с проектами претендентов на победу. Их задача в своих ответах проявить эрудицию, управленческие качества и способность быстро принимать правильное решение. На четыре задачи - полтора часа. За каждый правильный ответ три балла.

Лилия Садокова, секретарь комиссии регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины»: «Комиссия будет оценивать их через личные кабинеты. В рамках второго дня все кейсы одинаковые, чтобы комиссии было легче их оценить в том числе и в сравнении. В рамках остальных дней все кейсы будут разными».

Кроме того организаторы конкурса подготовили и командные задания, в которых участники должны не только блеснуть интеллектом, но и продемонстрировать другие свои навыки.

В третий тур выйдут лишь 30 участников. Они и представят свои индивидуальные проекты. Пять лучших идей будут дорабатываться проектной командой под руководством опытного наставника-модератора. А это не только бесценный опыт организационной и командной деятельности, но и возможность осуществить задуманное не только на бумаге.