Новости версия для печати Строители завершили первый этап строительства скейтпарка К 20-м числам августа строители обещают передать площадку под монтаж оборудования.



Согласно утвержденному проекту скейтпарка, на финишной прямой будет применен шлифованный бетон, его так же называют промышленные полы. Дмитрий Сучков, генеральный директор ПАО «Орелстрой»: «Суть и специфика данного покрытия сводится к тому, что с помощью специального оборудования вышлифовывается верхние слои бетона и порядка 5-7 миллиметров идет упрочнение, которое не смотря ни на какие действия выдерживает любые механические повреждения с учетом сроков эксплуатации». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Устранили все юридические препятствия. Начаты строительные работы. В городе появится точка притяжения для ребят, которые занимаются необычным видом спорта. Удивительным спортом - это и скейты, и велосипеды в их необычном использование. Эта совместная работа она в очередной раз дает подтверждения о социальном бизнесе». Само же долгожданное открытие скейтпарка планируют приурочить ко дню знаний, правда с поправкой на погоду. Напомним, что он расположится на территории стадиона им. Ленина.





Анна Вайсергисер

16 августа 2019 года







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