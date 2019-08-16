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Семинар-совещание кинологов в Орле завершился состязаниями «в поле»

Собаки выполняли задания максимально приближенные к рабочим ситуациям.

Казалось бы, чему им еще учиться, ведь каждый из участников недельного семинара-совещания на Орловщине в своем деле, выражаясь фигурально, «собаку съел».
 
Денис Панков, начальник центра кинологической службы УМВД России по Орловской области: «Каждая собака, как и человек  - индивидуальна. И каждой собаке нужен индивидуальный подход. Но базовые знания должны быть в голове у кинологов, чтобы можно было их применять. Но индивидуально к каждой собаке»
 
Для состязаний в полевых условиях кинологам понадобились десятки статистов, чьи вещи по запаху и отыскивают четвероногие нюхачи. Не смотря обоняние, превосходящее человеческое, как считают, в 48 раз, собакой, в основном, управляют инстинкты и сиюминутные импульсы, поэтому направлять и корректировать работу собаки должен кинолог. У каждого из них есть свой излюбленный метод.
 
Порой из-за внешних раздражителей или особенностей самочувствия собака отвлекается и теряет контакт с хозяином. Но бывает и наоборот.
 
Александр Дмитриев, начальник центра кинологической службы УМВД России по Белгородской области: «Как показали испытания, не все кинологи доверяют своим собаками. Собака находит искомое вещество, но не все кинологи порой бывают готовы к этому».
 
Граф, четвероногий напарник кинолога из Тулы Ольги Валетовой, свою служебную деятельность воспринимает как игру. Но игра эта порой дает совсем «недетские» результаты.
 
Ольга Валетова, инспектор-кинолог центра кинологической службы УМВД России по Тульской области: «С нашим участием раскрыто преступление. У нас было двойное убийство. Мы приехали на место происшествия, где в доме находилось два трупа. Применив собаку на обыск местности, ищейка обнаружила нож и довела до дома преступника».
 
Находить взрывчатку и наркотики, отыскивать пропавших без вести и преступников, задерживать и конвоировать - все это служебные собаки могут, подчас, лучше человека. Поэтому роль служебного собаководства в полиции не снижается, даже не смотря на совершенствование технических средств.





Иван Суверин
16 августа 2019 года

 


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