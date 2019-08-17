Новости версия для печати Региональные работодатели больше всего нуждаются во врачах, слесарях и водителях В областном управлении труда и занятости определили самые востребованные специальности этого года.



Учреждения здравоохранения области готовы были предоставить больше четырехсот вакансий для врачей. Необходимость в младшем медицинском персонале поменьше – чуть больше ста предложений. Далее в рейтинге популярности - слесари, это более двухсот мест. С небольшим отрывом отстают водители. В средине рейтинга значатся военнослужащие и трактористы. Ну а сложнее всего в регионе найти работу кондукторам – чуть больше десяти предложений. Отметим, что в области регулярно проводятся ярмарки вакансий, так же можно подыскать место в базе данных, размещенной на сайте управления труда и занятости.





Мария Семак

17 августа 2019 года







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