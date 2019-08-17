Новости версия для печати До «Тропы героев» осталась неделя Шансы подать заявку на участие еще есть.







Отметим, что для участия в проекте необходимо оформить медицинскую справку. Все подробности – в группах Забеги по пересеченной местности в парке поселка Залегощь состоятся 25 августа. Участников ждет трасса, протяженностью шесть километров и 35 препятствий на ней. Организаторы отмечают, что этот маршрут отличается от всех предыдущих.Отметим, что для участия в проекте необходимо оформить медицинскую справку. Все подробности – в группах «Тропы героев» в социальных сетях.





Анастасия Дорохова

17 августа 2019 года







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