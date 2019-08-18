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«Дорога в школу» завершится праздничным концертом

Начало праздника в 14:00. Он состоится в Орловском городском центре культуры. В нем примут участие дети из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из опекунских и приемных семей, которые идут в этом учебном году в первый класс.

Ежегодно в акции принимают участие представители бизнес-сообщества и неравнодушные горожане. Совместными усилиями удается оказать помощь десяткам нуждающихся семей, сделать школьные будни орловских мальчишек и девчонок яркими и радостными.