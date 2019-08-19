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Сегодня в православном календаре большой церковный праздник Преображения Господня

Рассказ об этом идет в трех Евангелиях. Накануне митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавил всенощное бдение в Преображенском храме Спасского-Лутовиново. Напомним , что в родовом имении Ивана Сергеевича Тургенева этот августовский праздник всегда отмечают насыщенной программой. Ждут гостей и сегодня – к часу дня. Пришедшие из народной жизни славянские обряды оживут в песнях, играх, хороводах и весёлых забавах. Так же для посетителей выступит детский творческий коллектив из Москвы.

А в народе праздник Преображения Господня больше известен как Яблочный спас. 19 августа в церковь несут для освещения плоды нового урожая. Почему это делают? Об этом расскажут сегодня в библиотеке им. Бунина.

С праздником пришедших поздравит митрополит Орловский и Болховский Тихон и поведает о православных традициях. А о том, какие яблоки растут на Орловской земле, прочитает лекцию известный ученый в области селекции плодовых культур, академик Евгений Седов. Украшением мероприятия станет творческая часть программы – выступление вокалистов, танцевальных коллективов, орловских поэтов и писателей. Встреча начнется в 14:00.