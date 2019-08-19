Консультативный центр НКМЦ З.И. Круглой примет маленьких пациентов в центре Орла

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понедельник
19.08.2019
16:16:13
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Консультативный центр НКМЦ З.И. Круглой примет маленьких пациентов в центре ОрлаОн будет работать 24 августа с 10:00 до 15:00 на площади Ленина.
Цель работы этой площадки — совершенствование и повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детям, диагностика, выбор тактики оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, а также оказание методической помощи.
В бригаду мобильного консультативного диагностического центра войдут педиатры (Афонина Ж.Н., Минаков П.Л.), детский хирург (Жиронкин Р.В.), ортопед-травматолог (Жиронкин Р.В.), детские эндокринологи (Симонова, И.С., Мажорова Ю.В.), невролог (Коростелев Г.В.), офтальмолог (Дружикин Л.В.), оториноларингологи (Дружикина Е.С., Минаков П.Л.), акушер-гинеколог (Балан М.П.), детский стоматолог (Гаджимурадов Г.М.), врач УЗИ, медсестра функциональной диагностики, лаборант.
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