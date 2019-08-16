Новости версия для печати Корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселев завоевал диплом всероссийского фестиваля «Берега» Дипломом первой степени был отмечен его специальный репортаж «Свои».



На предложение сотрудников управления по вопросам миграции, рассказать о судьбе иностранцев, которые свой дом нашли на Орловщине и стали нашими соотечественниками Антон согласился сразу же. Как говорится: тема в самое сердце. Антон Киселев, корреспондент ГТРК «Орел»: «Я сам в прошлом иностранный гражданин. Моя работа - часть благодарности сотрудникам управления по вопросам миграции за их поддержку, за весь тот путь, который я с ними прошел. Возможно, я не до конца понимаю , кто пришел к нам из Донбасса. Война их выгнала. Я, к счастью, такого не видел,но я понимаю их в том, что им пришлось искать новый дом и как им было тяжело». История каждого героя в репортаже Антона Киселева особенная. Но есть и то, что их всех объединяет - желать жить под мирным небом. Две сотни работ и практически столько участников собрались в эти дни в Тарусе. Компетентное жюри, посмотрев специальный репортаж «Свои» не сомневалось ни минуты. Решили единогласно - этот телевизионный сюжет- лучший. Антон Киселев, корреспондент ГТРК «Орел»: «Я туда внес свою часть. Ту, которую смог. Но в любом случае , в первую очередь, это работа команды, это в принципе работа всей телекомпании». С решением жюри, конечно же, согласны все сотрудники нашей телекомпании. Мы были уверены, что копилка наград ГТРК «Орёл» на юбилейных «Берегах» пополнится. Николай Куревин, директор ГТРК «Орел»: «Конечно приятно, что сотрудник нашей компании первым выходил на церемонию награждения и первым получил приз от Председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева. Тема была важная, за нее мало берутся. Но Антон со своей командой смог сделать так, что зацепило». В рамках форума участники также обменивались опытом, принимали участие в мастер-классах. Вернувшись на работу, Антон отметил, что глаголом жечь сердца телезрителей ему хочется еще больше. Благо тем для это хватает.









Юлия Опанасюк

16 августа 2019 года







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