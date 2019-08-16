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Корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселев завоевал диплом всероссийского фестиваля «Берега»

Дипломом первой степени был отмечен его специальный репортаж «Свои».

На предложение сотрудников управления по вопросам миграции, рассказать о судьбе иностранцев, которые свой дом нашли на Орловщине и стали нашими соотечественниками Антон согласился сразу же. Как говорится: тема в самое сердце.
 
Антон Киселев, корреспондент ГТРК «Орел»: «Я сам в прошлом иностранный гражданин. Моя работа - часть благодарности сотрудникам управления по вопросам миграции за их поддержку, за весь тот путь, который я с ними прошел. Возможно, я не до конца понимаю , кто пришел к нам из Донбасса. Война их выгнала. Я, к счастью, такого не видел,но я понимаю их в том, что им пришлось искать новый дом и как им было тяжело».
 
История каждого героя в репортаже Антона Киселева особенная. Но есть и то, что их всех объединяет - желать жить под мирным небом. 
 
Две сотни работ и практически столько участников собрались в эти дни в Тарусе. Компетентное жюри, посмотрев специальный репортаж «Свои» не сомневалось ни минуты. Решили единогласно - этот телевизионный сюжет- лучший. 
 
Антон Киселев, корреспондент ГТРК «Орел»: «Я туда внес свою часть. Ту, которую смог. Но в любом случае , в первую очередь, это работа команды, это в принципе работа всей телекомпании».
 
С решением жюри, конечно же, согласны все сотрудники нашей телекомпании. Мы были уверены, что копилка наград ГТРК «Орёл» на юбилейных «Берегах» пополнится. 
 
Николай Куревин, директор ГТРК «Орел»: «Конечно приятно, что сотрудник нашей компании первым выходил на церемонию награждения и первым получил приз от Председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева. Тема была важная, за нее мало берутся. Но Антон со своей командой смог сделать так, что зацепило».
 
В рамках форума участники также обменивались опытом, принимали участие в мастер-классах. Вернувшись на работу, Антон отметил, что глаголом жечь сердца телезрителей ему хочется еще больше. Благо тем для это хватает.





Юлия Опанасюк
16 августа 2019 года

 


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