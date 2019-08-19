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Что полезнее для кровеносных сосудов: прохлада или жара?

Чтобы предупредить тромбоз спровоцированный обезвоживанием и жарой необходимо больше пить и двигаться, чтобы кровь не застаивалась и не обезвоживался организм. Что касается вен, там кровоток медленнее и здоровые сосуды способны подстроиться к смене температур и летней жаре. Чего не скажешь о венах пораженных варикозом.

Роман Терещенко, заведующий отделением сосудистой хирургии Областной клинической больницы: «При варикозной болезни клапаны венозной системы работают плохо, вены расширены, образуется застрой крови, опять же возвращаемся к теории Вирхова – застой крови плюс измененная стенка варикозная, плюс жара приводит к осложнению в виде венозных тромбозов».

Человек должен быть внимателен к себе. По крайней мере, при признаках венозной недостаточности нужно обратиться к врачу. Неприятности, которые лето может принести лимфатической системе не угрожают жизни, но сильно влияют на ее качество.