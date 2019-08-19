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Второй этап конкурса «Молодые кадры Орловщины» завершился командным состязанием

Участникам пришлось отвечать на вопросы из самых разных областей. Причем это была и школьная программа, и более сложный уровень. В частности, задавались вопросы на логику, на наблюдательность и даже на глазомер. Отдельным этап был посвящен истории музеев. Как отмечают организаторы, командное испытание позволяет выявить лидеров, которые могут быстро принимать решения и готовы брать на себя ответственность за общее дело.

Интеллектуальная игра завершила второй этап конкурса. В нем приняли участие 80 человек. В полуфинал пройдут 30 конкурсантов. Они представят индивидуальные проекты развития Орловской области в разных сферах - здравоохранение, культура, образование, спорт. Финалисты получат возможность пройти обучение по дополнительной профессиональной программе.