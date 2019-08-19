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Росгвардия взялась за «оружие»

До 30 августа силовики посетят около полутора тысяч жителей Орла и области. Каждый гражданин из этой категории должен будет предъявить правоохранителям к осмотру зарегистрированное оружие, специально оборудованные места хранения и соответствующие документы.



Также Росгвардейцы проводят профилактические беседы с жителями региона, напоминая о возможности сдать в правоохранительные органы незарегистрированное оружие за вознаграждение. В 2018 году населением Орловской области в ходе аналогичного мероприятия было сдано незарегистрированного гладкоствольного оружия - 10 единиц, газового – 1 единица. За каждую из них орловцы получили положенное вознаграждение.