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Орловцам помогут собрать детей в школу

Жители региона смогут получить информацию по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к данной категории товаров.

Задать вопросы Вы можете через Единый Консультационный центр Роспотребнадзора («ЕКЦ») в круглосуточном режиме по телефону: 8 800 555 49 43, а также с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 13-45) по телефонам «горячих линий»:

в г. Орле: 8(4862) 42-26-75, 8(4862) 41-52-52;

в г. Мценск: 8 (48646) 4-15-39;

в г. Ливны: 8 (48677) 7-13-34;

в п. Кромы: 8 (48643) 2-15-98;

в п. Верховье: 8 (48676) 2-47-27.