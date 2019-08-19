Орловские полицейские раскрыли кражу техники

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понедельник
19.08.2019
16:15:24
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Орловские полицейские раскрыли кражу техникиПреступление произошло в Северном районе Орла.
В заявлении потерпевшего было указано, что из дома пропали телевизор, ноутбук и электроинструмент. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого подозреваемого к краже - 42-летнего орловца. Оперативники выяснили обстоятельства произошедшего. Мужчина незаконно проник в дом заявителя, повредив окно, и вынес оттуда телевизор, ноутбук и электроинструмент. Полицейские изъяли похищенное. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Орловец задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации.
Анастасия Дорохова
19 августа 2019 года
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