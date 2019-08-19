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В Краснозоренском районе продолжается активный ремонт дворов

Дома под номерами 2, 3 и 4 по улице Дениса Давыдова были сданы в эксплуатацию в 1987 году. И за 30 лет никакого благоустройства на этих территориях не проводилось. Разве что сами жители старались поддерживать порядок, сажали цветы, подкрашивали самодельную детскую площадку.

В этом году все изменилось. На средства региональной казны, а также бюджетов района и сельского поселения, демонтировали старые и устанавливают новые бордюры, засфальтировали междворовые проезды. У подъездов поставили лавки и урны, обустроили детскую площадку.

В работу по благоустройству активно включились все жители домов, участвующих в программе.

Дворы выбирались на общих сходах путем жеребьевки. Следующая на очереди улица Маслозаводская.

Иван Пряжников, глава Краснозоренского района: «Согласовали на сходе с людьми. Лично присутствовал. Определились, учли все пожелания. На сегодняшний день осуществляется проектно-сметная документация. в 20 году все это будет осуществляться».