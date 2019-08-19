Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- «Молодые кадры Орловщины» оценили крепость своего интеллектуального градуса. Завершился второй этап конкурса. Дальше - полуфинал.

- ДТП в Орловском районе. Что стало причиной аварии? Наш корреспондент Иван Суверин общался с инспекторами.

- Чтобы кровеносная система работала без сбоев. Рекомендации медиков выслушала Елена Литинская.

- От любителей до профессионалов. Орёл присоединился к масштабной танцевальной акции.

- С преображением Господнем! Сегодня православные христиане отмечают большой праздник. СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

19 августа 2019 года







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