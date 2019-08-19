Орловцев приглашают отметить юбилей государственного флага

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понедельник
19.08.2019
16:14:54
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Орловцев приглашают отметить юбилей государственного флагаВ этом году ему исполняется 350 лет.
Праздник состоится 22 августа. Центральное общественное мероприятие начнется в 10.00 — по Ленинскому мосту до Городского парка культуры и отдыха пронесут национальный триколор. К шествию присоединятся представители муниципальной и региональной власти, общественные деятели, члены организаций патриотической направленности, молодежь, жители города.
В 10.30 в Городском парке культуры и отдыха юным орловцам торжественно вручат паспорта гражданина РФ.
К 11.00 жителей и гостей города приглашают в Детский парк на праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага РФ.
Библиотеки
В 11.00 Центральная детская библиотека им. И.А. Крылова проведет квест-игру «Знатоки российской символики», а в Бибилиотечно-информационном центре пройдет час мужества «Подвиг на Курской дуге».
Историко-патриотическая беседа «Российский триколор» состоится в библиотеке им. В.В. Маяковского в 13.00.
Фонтан «Краски детства» в Детском парке
В 12.00 дети и их родители смогут принять участие в игровой программе «Символ Страны».
В 12.30 любители физической активности выплеснут свою энергию в спортивной программе «Моя страна».
В 13.00 для самых маленьких стартует шоу мыльных пузырей и дискотека. А в 13.30 самые творческие научатся рисовать в мастер-классе «Рисование пальчиками».
Далее орловцев ожидает танцевальный хип-хоп-вечер «Танцуй молодежь». Начало в 18.00.
Площадка перед входом в Городской парк культуры и отдыха (колоннада)
В 10.00 состоится торжественный митинг-концерт «Гордо веет флаг державный!».
Вечером, в 18.00, здесь же пройдет праздничная программа «Символ государства!».
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