Новости версия для печати Орловцев приглашают отметить юбилей государственного флага В этом году ему исполняется 350 лет.



Праздник состоится 22 августа. Центральное общественное мероприятие начнется в 10.00 — по Ленинскому мосту до Городского парка культуры и отдыха пронесут национальный триколор. К шествию присоединятся представители муниципальной и региональной власти, общественные деятели, члены организаций патриотической направленности, молодежь, жители города.



В 10.30 в Городском парке культуры и отдыха юным орловцам торжественно вручат паспорта гражданина РФ.



К 11.00 жителей и гостей города приглашают в Детский парк на праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага РФ.



Библиотеки



В 11.00 Центральная детская библиотека им. И.А. Крылова проведет квест-игру «Знатоки российской символики», а в Бибилиотечно-информационном центре пройдет час мужества «Подвиг на Курской дуге».



Историко-патриотическая беседа «Российский триколор» состоится в библиотеке им. В.В. Маяковского в 13.00.



Фонтан «Краски детства» в Детском парке



В 12.00 дети и их родители смогут принять участие в игровой программе «Символ Страны».



В 12.30 любители физической активности выплеснут свою энергию в спортивной программе «Моя страна».



В 13.00 для самых маленьких стартует шоу мыльных пузырей и дискотека. А в 13.30 самые творческие научатся рисовать в мастер-классе «Рисование пальчиками».



Далее орловцев ожидает танцевальный хип-хоп-вечер «Танцуй молодежь». Начало в 18.00.



Площадка перед входом в Городской парк культуры и отдыха (колоннада)



В 10.00 состоится торжественный митинг-концерт «Гордо веет флаг державный!».



Вечером, в 18.00, здесь же пройдет праздничная программа «Символ государства!».





Анастасия Дорохова

19 августа 2019 года







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