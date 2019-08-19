Новости версия для печати Юным амчанам рассказали о значении знаков ПДД Встреча с сотрудниками ГИБДД прошла в игровой форме.



В ходе мероприятия воспитанники детского сада №4 города Мценска познакомились с дорожной грамотой и в этом им помогли полицейские, педагоги и сказочные герои. Дети угадывали названия дорожных знаков, расставляли по местам цвета светофора, рассказывали стихи, пели песни и разгадывали загадки. Дошкольники правильно ответили на вопросы инспекторов ОГИБДД и получили в подарок световозвращающие наклейки.



Затем сотрудники полиции продемонстрировали детям патрульный автомобиль и показали, как они регулируют дорожное движение с помощью жезла.





Анастасия Дорохова

19 августа 2019 года







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