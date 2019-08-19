Новости версия для печати Шесть орловских аграриев получили гранты «Агростартап» На финансирование мероприятий предусмотрено 24 млн рублей.



По информации пресс-службы областной администрации, получатели грантов планируют заниматься выращиванием зерновых и зернобобовых культур на площади 550 га (в Болховском и Орловском районах), строительством комплекса по выращиванию шампиньонов (в Кромском районе), пчеловодством (пчелопасека на 140 пчелосемей в Ливенском районе), создать молочную ферму на 60 голов КРС (в Болховском районе). Также грант выделили на птицеферму яичного направления на 36 550 кур-несушек и 1650 голов родительского стада (в Залегощенском районе).





Анастасия Дорохова

19 августа 2019 года







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