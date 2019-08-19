Новости версия для печати Орловские власти надеяться сделать спорт доступнее для региона Такова цель реализуемой госпрограммы.



Реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» сегодня обсудили в областном правительстве. Она рассчитана до 2024 года.



В этом году на реализацию планов из бюджета выделено более 500 миллионов рублей. В строку расходов включены развитие спорта, организация и проведение соревнований, выплата стипендий отличившимся спортсменам. Сейчас сданы и опробованы детьми пять из тринадцати универсальных площадок в районах области. Так же на территории региона создадут 23 центра тестирования ГТО. Первые 10 появятся уже в этом году. Увеличится, как отметили на совещании, и число спортивных школ в регионе.



Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «На базе СОЦ Ледовая арена с сентября начнет работу спортивная школа «Ледовое поколение» так же в Урицком районе и Орловском так же создаются спортивные школы. Все указанные учреждения полностью перешли на реализацию программ спортивной подготовки, что позволило получить субсидию из федерального бюджета на спортивное оборудование.





Анна Вайсергисер

19 августа 2019 года







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