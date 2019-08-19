Орловские власти надеяться сделать спорт доступнее для региона

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Орловские власти надеяться сделать спорт доступнее для регионаТакова цель реализуемой госпрограммы.
Реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» сегодня обсудили в областном правительстве. Она рассчитана до 2024 года.
В этом году на реализацию планов из бюджета выделено более 500 миллионов рублей. В строку расходов включены развитие спорта, организация и проведение соревнований, выплата стипендий отличившимся спортсменам. Сейчас сданы и опробованы детьми пять из тринадцати универсальных площадок в районах области. Так же на территории региона создадут 23 центра тестирования ГТО. Первые 10 появятся уже в этом году. Увеличится, как отметили на совещании, и число спортивных школ в регионе.
Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «На базе СОЦ Ледовая арена с сентября начнет работу спортивная школа «Ледовое поколение» так же в Урицком районе и Орловском так же создаются спортивные школы. Все указанные учреждения полностью перешли на реализацию программ спортивной подготовки, что позволило получить субсидию из федерального бюджета на спортивное оборудование.