Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Двор как предмет гордости. Какие дворы - следующие на очереди и как попасть в программу? Наш корреспондент выясняла на месте.



- Игра с "градусом". Интеллектуальным и вне конкурса.



- Фотокараоке, задания на логику, интуицию и наблюдательность. Как участники конкурса "Молодые кадры" справились с испытанием?



- Доля населения области, которая систематически занимается физической культурой и спортом должна составлять 55%. Что нужно, чтобы прийти к такому показателю? Сегодня об этом говорили в правительстве региона.



- И два праздника в один день. Сегодня у православных - Преображение и Яблочный Спас.



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Вести-Орёл

19 августа 2019 года







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