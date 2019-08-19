Новости версия для печати Региональную выплату за нового орловца пересчитали Изменился и порядок ее начисления.



Теперь размер ежемесячной выплаты на рождение первого или второго ребенка в регионе в 2020-м году составит 10 316 рублей. А сам порядок назначения пособия изменится с 1 января. Претендовать на такую меру соцподдержки могут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 2-х кратной величины прожиточного минимума. В 2020-м году она составит 22 тысячи 248-мь рублей. Ежемесячное пособие назначается заявительно. И выплачивается до достижения ребенком трех лет. При этом каждый год необходимо подавать новое заявление.





Надежда Невматулина

19 августа 2019 года







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