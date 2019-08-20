Новости версия для печати Районы Орловской области завершают благоустройству дворовых территорий Работы выполнялись в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».



В программу 2019 года В ПГТ. Покровское было включено благоустройство двух дворовых территорий: домов № 1, 3, 5, 7 по ул. Морозова и домов № 1 и 4 по пер. Комсомольский. Общая площадь дворовых территорий составляет 9,1 тыс. кв. м., в том числе асфальтобетонного покрытия – 2,2 тыс. кв. м. Был произведен ремонт проездов и тротуаров, установлены скамейки возле подъездов и уличное освещение. Всего на благоустройство указанных дворовых территорий было затрачено 2,5 млн рублей.



В Мценске завершены работы по благоустройству четырех дворовых территорий. Это ул. Болховская, д.37, Микрорайон 1, д. 11 и д. 15, ул. Кузьмина, д.5. На данных объектах получены положительные результаты лабораторных проб асфальта. 12 августа состоялась приемка выполненных работ. Ремонт дворов осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Мценска на 2019-2024 годы». На реализацию данной программы в 2019 году запланировано 25 млн рублей (16 млн рублей из федерального бюджета, 8,7 млн рублей из областного бюджета и 250 тыс. руб. – местный бюджет). В настоящее время начаты работы по благоустройству ул. Машиностроителей, д. 17. Ремонт дворовых территорий по ул. Тургенева д. 102, д.104, д. 106 и по ул. Ефремовская, д.1 запланировано на третью декаду августа.





Анастасия Дорохова

19 августа 2019 года







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