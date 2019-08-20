Орловские полицейские раскрыли кражу мобильного телефона

|
вторник
20.08.2019
1:52:29
|
|
Орловские полицейские раскрыли кражу мобильного телефонаПотерпевший лишился его по собственной рассеянности.
Заявитель рассказал полицейским, что накануне распивал спиртные напитки в одном из баров города и в какой-то момент уснул, а когда проснулся, не обнаружил свой гаджет.
По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по по статье 158 УК РФ «Кража». Причастность 40-летнего жителя Орла к хищению была установлена сотрудниками органов внутренних дел в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Данный гражданин находился в том же баре, что и потерпевший. Он подошел к спящему мужчине, забрал гаджет и поспешно скрылся. Похищенное он успел сбыть. В настоящее время местонахождение сотового телефона устанавливается. Орловцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта