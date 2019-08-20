Новости версия для печати Орловские полицейские раскрыли кражу мобильного телефона Потерпевший лишился его по собственной рассеянности.



Заявитель рассказал полицейским, что накануне распивал спиртные напитки в одном из баров города и в какой-то момент уснул, а когда проснулся, не обнаружил свой гаджет.



По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по по статье 158 УК РФ «Кража». Причастность 40-летнего жителя Орла к хищению была установлена сотрудниками органов внутренних дел в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Данный гражданин находился в том же баре, что и потерпевший. Он подошел к спящему мужчине, забрал гаджет и поспешно скрылся. Похищенное он успел сбыть. В настоящее время местонахождение сотового телефона устанавливается. Орловцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.





Анастасия Дорохова

19 августа 2019 года







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