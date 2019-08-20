Новости версия для печати Итоги выходных МЧС: уничтожение мин и бесхозный кейс Всего 35 выездов, шесть из них – на пожары.



17 августа в 08.35 сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали во Мценский район, где обезвредили одну минометную мину калибра 82 мм и один снаряд калибра 122 мм.



В 12.00 того же дня сотрудники 1-й пожарно-спасательной части города Орла выезжали на улицу Алроса для дежурства. В подъезде одного из домов были обнаружены бесхозные кейс и пакет. После обследования взрывоопасного предмета обнаружено не было.



В 23.15 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома на двух хозяев в поселке Колпна. В результате пожара дом выгорел на площади 110 квадратных метров, кровля обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



18 августа в 08.57 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Прилепы Ливенского района. В результате пожара в чердачном помещении тлела солома на площади шесть квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении под соломой. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



В 09.05 сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Орловский район, где обезвредили две минометные мины калибра 82 мм и один снаряд калибра 76 мм.





Анастасия Дорохова

19 августа 2019 года







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