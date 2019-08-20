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За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 15 ДТП

В трех авариях пострадали три человека, два человека погибли.

18 августа в 10 часов 45 минут водитель 1963 г.р., не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем Ваз-2107 следовал по автодороге Шепино - Паслово и опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда кареты скорой медицинской помощи.

18 августа в 10 часов 50 минут водитель 1979 г.р., управляя мотоциклом марки Кобра следовал по с. Беломестное Ливенского района и при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю Дэу и допустил с ним столкновение. В результате столкновения водитель мотоцикла получил телесные повреждения, госпитализирован в реанимационное отделение. Водитель мотоцикла управлял не зарегистрированным транспортным средством и не имея соответствующей категории на управление данным видом транспорта.

19 августа в 1 час 00 минут водитель 1994 г.р., управлял мотоциклом Урал, двигался со стороны д. Анахино, Мценского района, в сторону д. Сторожевое, выехал на полосу предназначенную для встречного движения и столкнулся с мотоциклом «ИЖ Планета» 3. В результате столкновения водитель мотоцикла «ИЖ Планета» погиб на месте ДТП, водитель мотоцикла Урал и пассажир 2002 г.р. (16 полных лет), получили травмы, госпитализированы. Оба водителя управляли мотоциклами не имея права управления и на не зарегистрированных транспортных средствах.


Орловское Информбюро
19 августа 2019 года

 


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