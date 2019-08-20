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Пока строительство на улице Космонавтов не заморожено, но дольщики уже испытывают «холодок»

В ситуации и в нововведениях, которые начали действовать с июля этого года, разбиралась Анна Вайсергисер.

За год стройки плюс один этаж. А сейчас и вовсе кран над домом по улице Космонавтов,4 замер. По словам сторожей, жилищного комплекса «Солнечный берег» рабочие появляются здесь все реже.

Заметили простаивание и дольщики. Теперь, они на строй площадке частые гости. Готовность двух подъездов 80%, третий на стадии восьмого этажа. Срок сдачи переносили несколько раз.

Два года назад взяли ипотеку, вложили все свои деньги в большую квартиру и многодетная семья Сидоровых. По факту она построена, на деле дата переезда мифическая.

Дольщики пишут письма во все инстанции, отправили и президенту. Из Москвы все возвращают обратно. В Стройнадзоре говорят, у этого дела два варианта развития событий: первое – это банкротство. Но о нем не объявлено, Втрое - достройка дома. Третьего не дано.

Виктор Сенюшкин, заместитель начальника управления по государственному строительному надзору Орловской области: «По информации представленной застройщиком, в настоящее время ведутся работы с кредитными организациями по рассмотрение возможности открытия кредитной линии на достройку объекта.

Покупка квартиры на этапе котлована возможность сэкономить. Это скидка за риск. Чтоб его снизить на федеральном уровне был введен новый закон. С июля 19 года обязателен эскроу-счет. Беспроцентный депозит, где будут заморожены средства дольщиков до момента ввода дома в эксплуатацию.

Сергей Мальфанов юрист, президент Адвокатской палаты Орловской области: «Застройщик должен теперь с 1 июля строить дома за счет своих собственных средств, либо кредитов банка. Этот механизм деньги будут защищены но все равно нужно заключать договора только с проверенными фирмами»

Юристы советуют не вестись на сладкие речи застройщиков. Прежде, чем отдать свои деньги проверьте всю подноготную. На региональном же уровне скоро должен заработать фонд по защите прав дольщиков. На его плечи ляжет обязанность достройки проблемных домов, если застройщик признан банкротом, либо возврата средств.




Анна Вайсергисер
19 августа 2019 года

 


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