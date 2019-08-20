Новости версия для печати Сегодня в орловских храмах отметили Преображение Господне Прихожане несли на освящение яблоки – символ Второго Спаса.



Преображение Господне отмечают в дни Успенского поста. В этот день Иисус, взяв с собой трех апостолов: Петра, Иакова и Иоанна, отправился на гору Фавор, где рассказал о своем истинном предназначении – принять на себя страдания народа. Преображение Господне случилось за 40 дней до распятия.



Олег Анохин, иерей храма Смоленской иконы Божией Матери: «Чем для нас ценен этот праздник? Мы знаем , что основной смысл царствия небесного - стяжание его. Оно является основным смыслом жизни любого христианина . Этот праздник дает нам надежду на его обретение».

Во всех храмах сегодня проходят богослужения. На празднике у прихожан с собой яблоки – такова давняя традиция. Великий христианский праздник отмечают в дни сбора урожая. Садоводы спешили собрать как можно больше фруктов, потому что верили – собранные в этот день плоды лучше выглядят и дольше сохранятся.



Тихон, митрополит Орловский и Болховский: «Именно в этот день, в день Преображения Господне, освещаются плоды: яблоки , виноград. Они приносятся в храм Божий, освещаются и вкушаются с любовью, с чувством благодарности к Господу, с чувством благодарности к людям, которые эти плоды вырастили».

Преображение – праздник для всех. После службы полакомиться плодами нового урожая на паперти церквей могли не только садоводы, но и дети, нищие и те, у кого своих садов не было. Сейчас эта традиция переросла в одаривание освященными яблоками не только близких и родных, но и всех тех, кто встретится на пути.









Юлия Опанасюк

19 августа 2019 года







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