Новости версия для печати В центре внимания – помощь государственным предприятиям Этот вопрос активно обсуждали на прошедшем сегодня аппаратном совещании.



Единственный в регионе завод, который работает с отходами мясоперерабатывающих предприятий требует срочной модернизации. Еще в 90-х годах руководство «Ветсанутильзавода» стало бить в колокола, уже тогда износ оборудования был критический. При этом Государственное Унитарное Предприятие не простаивало.



Владимир Осин, директор Орловского Ветсанутильзавода: «Трудностей достаточно. Изношенное оборудование, которое уже и не должно работать. Например четыре котла из шести уже сроки эксплуатации превышены на два и более раз»

Ольга Платонова, руководитель Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области: «С учетом разработанного порядка предотвращения банкротства данного предприятия было выделено 12 миллионов рублей. На следующий год будет выделено 10 миллионов рублей»

Впрочем, нехватка финансирования общая черта работы многих ГУПов, их в реестре гос собственности региона восемь. На аппаратном совещание в областном правительстве сообщили на данный момент самая большая дебиторская задолженность числится за дорожниками.



Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «За последние два года объем перечислений ГУПам увеличился почти в четыре раза. Однако, вопросы хозяйственной деятельности предприятий и их эффективности остаются на особом контроле»

На особом контроле и реализация нац.проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Вот только предприятия сами должны проявить желание в нем участвовать, пока таких не много.





Анна Вайсергисер

19 августа 2019 года







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