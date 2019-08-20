Новости версия для печати Орловцев обучат церковному пению Мастер-классы будет проводить священник с консерваторским образованием.



Планируется, что занятия будут проходить один раз в три недели на базе молодежного движения «Православный клуб Свято-Троицкого храма». Для того, чтобы попасть уроки пения, нужно только желание. Первое занятие пройдет уже в эту среду, в 18. 30 в Свято-Троицком храме Орла.





Мария Семак

20 августа 2019 года







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