Новости версия для печати Как пресечь навязчивые услуги? Что делать, если вас замучили рекламными электронными рассылками и навязчивыми предложениями по телефону? Десятки заявлений поступают в антимонопольный комитет по поводу смс-спамов и звонков.



Согласно статье 18 закона о рекламе, без согласия абонента предлагать товары и услуги запрещено. Однако многие граждане сами дают подобное разрешение.



Елена Гришунова, заместитель руководителя УФАС по Орловской области: «Многие потребители, обращаясь в какие-то центры, магазины, банки, получая услугу, подписывают какие-либо документы, где это согласие предусмотрено. И потребитель, получив услугу, забывает о том, что он дал согласие на получение какой-то рекламной информации, смс-рассылки».

Каждый человек может обратиться в организацию, которая занимается распространением рекламы, с просьбой прекратить рассылки или звонки. Если на обращение не отреагируют, следует заявить в антимонопольный комитет. Нарушителям закона о рекламе грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.





Татьяна Тимохина

20 августа 2019 года







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