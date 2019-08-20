Новости версия для печати Профсоюз работников культуры поздравил юных орловцев с наступающим учебным годом Для будущих первоклассников праздник начался с посещения кукольного театра.



Для ребят была подготовлена яркая программа с конкурсами. Напомнили ребятам и о правилах безопасности - в игровой форме. Сказка «Путешествие Колобка» рассказывала о том, какие правила дорожного движения необходимо соблюдать по пути в школу и обратно. Вместе с пожеланиями учиться на пятерки будущие школьники получили в подарок наборы для занятий.





Оксана Гранн

20 августа 2019 года







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