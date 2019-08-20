Новости версия для печати В Ливенском районе начальницу почты поймали на краже За три месяца она присвоила более 32 тысяч рублей.



Следствием установлено, что в период времени с марта по май 2019 года обвиняемая, находясь на своём рабочем месте, имея доступ к вверенным ей наличным денежным средствам, находящимся в кассе почтового отделения, присвоила деньги в сумме более 32 тысяч рублей, полученные за оказание услуг почтовой связи. В настоящее время, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.





Анастасия Дорохова

20 августа 2019 года







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