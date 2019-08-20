Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Пишут, звонят, предлагают. Часто - по согласию абонента. Расскажем, что делать, если надоели смс-рассылки и навязчивые рекламные звонки.



- Красные и белые, удивительно сладкие и с лёгкой кислинкой. Какие сорта яблок вывели на Орловщине в этом году?



- Где и когда орловцы могут получить бесплатную юридическую помощь?



- Своё - доступнее: в регионе проанализировали цены на ярмарках выходного дня.



- Прогулки по Орлу: сегодня экскурсоводы вспомнят об истории Наугорского шоссе.



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Вести-Орёл

20 августа 2019 года







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