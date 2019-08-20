На спорт в Орловской области потратят более полумиллиарда рублей

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вторник
20.08.2019
16:40:11
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На спорт в Орловской области потратят более полумиллиарда рублейДеньги запланированы на 2019 год.
На развитие учреждений физической культуры и спорта предусмотрено 285,9 млн рублей, на организацию, проведение, участие в соревнованиях различного уровня – более 11 млн рублей, на развитие спортивной инфраструктуры – 222,9 млн рублей, на выплату стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам – свыше 1 млн рублей, на единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области – победителям и призерам международных соревнований и их тренерам запланировано 613 тысяч рублей, сообщает информационный портал Орловской области.
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