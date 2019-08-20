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24 жилых дома в Заводском районе Орла остались без газоснабжения

Сейчас ведутся аварийные работы. Предварительная причина аварии — самовольная установка газовой колонки.

Отключение газоснабжения в части Заводского района, ограниченной ул. Комсомольской и ул. Левый берег реки Оки, ул. Розы Люксембург и пер. Воскресенский, не является плановым. По информации директора филиала АО «Газпром газораспределение Орел» Сергея Чунихина, вечером 17 августа, в адрес ресурсоснабжающей организации поступил ряд заявок от жителей этого района по понижению давления газа в сети. Аварийно-диспетчерская служба обнаружила попадание воды в распределительный газопровод низкого давления.

Локализовать аварию без отключения газоснабжения не получилось. Вследствие перекрытия задвижек на подъездах без газа остались 24 жилых дома.

Предварительная причина аварии — самовольная установка газовой колонки. Однозначно определить это поможет поквартирный обход сотрудниками АО «Газпром газораспределение Орел».

По информации Сергея Чунихина, 20 августа после 18.00 начнется поэтапное восстановление газоснабжения этого района. Пуск может затянуться, поскольку специалистам предстоит зайти в каждую квартиру и тщательно проверить оборудование. Окончательно завершить работы планируется к четвергу, 22 августа.

На время проведения профилактических работ жителей домов, которые попали в зону отключения, просят оставаться дома, чтобы оперативно обеспечить работникам АО «Газпром газораспределение Орел» доступ в квартиру.

Сергей Чунихин также напомнил, что на ул. 1-й Посадской продолжается работа по реконструкции участка газопровода. Она, возможно, потребует отключения газоснабжения, но об этом жителей заблаговременно оповестят посредством информационных сообщений и расклейки объявлений на подъездах, сообщает сайт городской администрации.


Орловское Информбюро
20 августа 2019 года

 


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