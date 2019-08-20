Новости версия для печати Болеем за наших! Сегодня в орловском реставрационном техникуме провели акцию в поддержку своего выпускника Даниила Шмыдова. Он будет представлять не только Орловщину, а всю Россию на международном чемпионате WorldSkills.



Даниил выступает в компетенции: «Облицовка плиткой». Он будет отстаивать профессионализм России в соперничестве с 25-ю участниками из разных стран. Чемпионат начнется 22 августа в Казани.





Татьяна Напольских

20 августа 2019 года







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