Орловцу надоело, что за ним следят

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вторник
20.08.2019
16:41:18
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Орловцу надоело, что за ним следят35-летний местный житель нарушил закон об административном надзоре.
По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, ранее мужчина был подвергнут решением Советского районного суда административному надзору сроком на 6 лет. Ему был установлен ряд ограничений, в том числе - запрещение пребывать в общественных местах, где осуществляется продажа спиртного. Гражданин неоднократно нарушал данное ограничение. Так, в конце июля после полуночи он находился вне жилого помещения и распивал спиртные напитки в общественном месте. На него был составлен административный протокол. Ранее он также нарушал ограничения и привлекался к административной ответственности. Это и послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Орловцу избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Ведется дознание.
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