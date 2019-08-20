Новости версия для печати Тушили машину, полуприцеп и трактор - за сутки пожарные и спасатели региона выезжали по 18 звонкам Из них – одиннадцать выездов на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.



В 08:15 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Ленина в поселке Верховье. В результате пожара в автомобиле «ВАЗ-21099» выгорел моторный отсек по всей площади, повреждено лакокрасочное покрытие капота. Предполагаемая причина пожара – разгерметизация топливной системы. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



В 10:30 сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в поселок Нарышкино, где обезвредили один снаряд калибра 152 мм.



В 14:54 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании автомобильного полуприцепа в деревне Слободка Шаблыкинского района. В результате пожара в полуприцепе сгорело сено массой одиннадцать тонн, полуприцеп поврежден огнем. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



В 23:09 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании трактора в деревне Котовка Свердловского района. В результате пожара трактор «Дойц-Фар Агротрон» выгорел по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.





Анастасия Дорохова

20 августа 2019 года







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