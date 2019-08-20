Новости версия для печати Учеников Нарышкино ждет обновленная школа Сейчас заканчивается капитальный ремонт прилегающего к учебному заведению здания. Что там будет? До вручения "большого подарка" осталось десять дней. И еще один подарок уже получила семья, где растет особенный мальчик.



Нарышкинской школе № 2 уже полвека, и ремонта здесь ждали давно. Не только в целях безопасности пребывания детей и учителей в здании, но и чтобы создать комфортные условия для учебы. Обновление учебной базы откроет и новые образовательные аспекты. Целый день с 8 утра и до 9 вечера здесь идет образовательный процесс. Только в первую смену учатся 530 человек, еще 180 - занимаются в кружках дополнительного образования и 160 спортсменов. Эта школа - спортивная, и новый спортзал здесь был особенно нужен.



Любовь Адаменко, директор МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино: «У нас появляются душевые, новые раздевалки. Появляется и новая мастерская, которая практически, как терем - конечно, туда необходимо поставить оборудование, но это уже наш вопрос».

Депутаты признались: об этом ремонте их просили давно. Как сообщил председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, из областного бюджета на ремонт школы было выделено 17 миллионов рублей. Помимо областных средств, около миллиона рублей изыскало и руководство Урицкого района. На районные средства сделали ремонт в пищеблоке, поставили там новое оборудование, отвечающее современным требованиям СанПиНа. Осталось отремонтировать крышу. На нее выделено более 5,5 миллионов рублей. В конце августа проведут конкурсные процедуры, и до середины осени работы должны быть завершены. А спортзал и кабинеты планируют сдать уже к началу учебного года.



Вторым пунктом поездки депутатов Орловского облсовета стало посещение на дому ребенка с ДЦП. С просьбой помочь в приобретении инвалидной коляски к депутатам обратилась семья мальчика. Современную новую коляску Дане привезли прямо домой.



Юлия Мальфанова, депутат Орловского областного Совета народных депутатов: «Эта коляска - лучшая на сегодняшний день. Стоит она около 96 тысяч рублей, и не каждая семья может себе такую позволить, но мы должны думать о детях, потому что они - наше будущее. И в этом вопросе мы, депутаты областного совета и наши спонсоры, объединились и приобрели то, что было нужно для Дани».

Семье мальчика вручили сладкие подарки, а также пожелали успешно съездить в запланированный отпуск, где Даня сможет воспользоваться новой, удобной коляской.









Татьяна Тимохина

20 августа 2019 года







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