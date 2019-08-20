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«Даня - супер! Даня - класс! Даня - лучший среди нас!»

Сегодня в Орле прошла акция в поддержку нашего земляка, принимающего участие в Международном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills.

На стене Орловского реставрационного техникума плакат с портретом Даниила Шмыдова - теперь он здесь легенда. Сегодня к техникуму пришло множество людей, для того чтобы поддержать нашего земляка, который примет участие в международном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills. Даниил примет участие в компетенции «Облицовка плиткой».

Кстати, 17 человек - лучших учащихся учебных заведений Орла - отправятся в Казань, чтобы поддерживать Даниила во время чемпионата. Группа поддержки даже придумала «кричалку»: «Даня - супер! Даня - класс! Даня - лучший среди нас!». Таких слов в свою честь и права представлять Россию Даниил Шмыдов добился своим мастерством. Еще учась на втором курсе, в 2016 году, орловец победил в региональном чемпионате WorldSkills по компетенции «Облицовка плиткой». Даниил прошел отборочный тур и попал в десятку лучших мастеров страны. В 2017-м - завоевал золото на Чемпионате России и вошел в состав национальной сборной.
Наталья Автющенко, руководитель Центра развития движения «Молодые профессионалы России»: «Орловская область его направила, Россия его тренировала, и уже в октябре в Будапеште он завоевал медальон за профессионализм. Там в соперниках у него были представители 12 стран, а сейчас - в мировом чемпионате - принимают участие представители 25 стран».
Как рассказала мама Даниила, ее сын тренировался не только на занятиях, но и дома
Елена Шмыдова, мама Даниила: «Они с папой сделали гараж, беседку на даче. Он с детства что-то мастерил, что-то делал. Данила-мастер - мы его так и назвали, и все идет от имени».
В следующем году по стопам Даниила собирается пойти его младший брат Глеб, правда, специальность выбрал другую. Решил что одного строителя-отделочника в семье достаточно.
Глеб Шмыдов, брат Даниила: «После окончания школы я хочу пойти в этот техникум - на логистику».
А всем, кто уже в этом году придет учиться, педагоги и мастера техникума пожелали полюбить свою будущую профессию так же, как Данила-мастер, и добиться в ней совершенства.
Сергей Лупин, директор Орловского реставрационно-строительного техникума: «Я надеюсь, мы еще вырастим таких специалистов, как Даня. Надеемся, что будет еще больше таких ребят».
Чемпионаты молодых профессионалов в Орловской области, начиная с 2016 года, проходят ежегодно, и уже в феврале стартует новый этап WorldSkills. А это - шанс для студентов блеснуть своими знаниями и способностями и доказать, что и они могут стать мастерами своего дела.


Татьяна Тимохина
20 августа 2019 года

 


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