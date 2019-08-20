Новости версия для печати Сейчас в Орле на нескольких участках идет откачка воды из газовой системы Три дня без газа - в такой ситуации оказались жители многоэтажных домов в центре Орла. В Заводском районе в результате нештатной ситуации газовая служба вынуждена была прекратить подачу голубого топлива абонентам. Рабочее совещание в мэрии началось именно с обсуждения этого происшествия.



Любой городской, да и не только, житель знает, что такое неожиданно остаться без газа. Это проблема, и серьезная. А если в такой ситуации в одночасье оказались почти тысяча квартир, это уже ЧП. Сегодня на совещании в мэрии Орла разбирали ситуацию, в результате которой без газа остались 24 дома в Заводском районе города.



Директор филиала «Газпром газораспределение Орел» в городе Орле Сергей Чунихин сообщил, что специалистами было обнаружено попадание воды в подземный распределительный газопровод низкого давления. Устранить проблему быстро и без отключения абонентов не удалось. По предварительной версии, вода в газовую систему попала по вине одного из жителей пятиэтажки, который решил самостоятельно установить проточную водонагревательную газовую колонку. В результате вода под давлением длительное время шла не в аппарат, а в газовую трубу.



Сейчас на нескольких участках идет откачка воды из газовой системы. Дело это очень трудоемкое и длительное во времени. Газопровод необходимо откопать, определить, где скопилась вода, слить ее, потом отверстия заварить, проверить герметичность, пустить газ, еще раз все тщательно проверить и только потом снова закопать трубу.

Сергей Чунихин, директор филиала «Газпром газораспределение Орёл» в г. Орле: «В работах участвуют три сварочных бригады, три единицы землеройной техники, две бригады аварийно-диспетчерской службы и еще две бригады наших служб. Кроме этого дополнительно при пуске будет задействована служба КСГО в количестве, необходимом для пуска».

Остается главный вопрос: когда потребители получат газ? Первые пробные пуски в несколько многоэтажек будут сделаны уже сегодня. Если все будет в порядке, систему начнут заполнять, и значительную часть жилых домов газовики начнут подключать уже сегодня. Полностью все работы планируется завершить не позднее четверга. Орловская газовая служба очень сожалеет о случившемся и еще раз напоминает всем своим абонентам: самостоятельный монтаж и неграмотная эксплуатация оборудования могут привести к еще более серьезным последствиям.





Оксана Гранн

20 августа 2019 года







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