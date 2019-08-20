До единого дня голосования остается чуть больше двух недель

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вторник
20.08.2019
22:19:06
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До единого дня голосования остается чуть больше двух недельВопрос о правах и гарантиях избирателей рассмотрели депутаты Орловского облсовета на комитете по законодательству.
Многие орловцы в единый день голосования могут столкнуться с проблемой, связанной с отсутствием регистрации по месту жительства и ее наличием по месту пребывания. Как правило, это касается тех, кто работает вахтовым методом. Так новым законопроектом будет предусмотрено включение их в списки избирателей.
Лариса Удалова, председатель комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского облсовета:
«Законопроектом устанавливается право таких лиц быть включенными в списки избирателей на выборы депутатов областного совета на основе технологий «Мобильный избиратель».
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