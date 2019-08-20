Новости версия для печати До единого дня голосования остается чуть больше двух недель Вопрос о правах и гарантиях избирателей рассмотрели депутаты Орловского облсовета на комитете по законодательству.



Многие орловцы в единый день голосования могут столкнуться с проблемой, связанной с отсутствием регистрации по месту жительства и ее наличием по месту пребывания. Как правило, это касается тех, кто работает вахтовым методом. Так новым законопроектом будет предусмотрено включение их в списки избирателей.



Лариса Удалова, председатель комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского облсовета:



«Законопроектом устанавливается право таких лиц быть включенными в списки избирателей на выборы депутатов областного совета на основе технологий «Мобильный избиратель».





Анна Вайсергисер

20 августа 2019 года







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