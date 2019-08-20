Трактор не пропустил автомобиль - два человека пострадали

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вторник
20.08.2019
22:19:18
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Трактор не пропустил автомобиль - два человека пострадалиЗа прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 11 ДТП, среди которых две аварии с пострадавшими. Три человека получили травмы.
В 17:20 водитель, управляя трактором, двигаясь со стороны Ливен в сторону Орла, не пропустил при повороте налево движущийся во встречном направлении автомобиль «Лада Гранта» и допустил касательное столкновение. В результате произошло опрокидывание, а также возгоранием автомобиля. В результате ДТП пассажиры автомобиля «Лада» получили телесные повреждения.
В 21:45 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Каравелла», следовал со стороны Орла в направлении Курска, столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Сканиа» с прицепом «Шмитц». В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» получил телесные повреждения, госпитализирован.
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