Новости версия для печати Трактор не пропустил автомобиль - два человека пострадали За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 11 ДТП, среди которых две аварии с пострадавшими. Три человека получили травмы.



В 17:20 водитель, управляя трактором, двигаясь со стороны Ливен в сторону Орла, не пропустил при повороте налево движущийся во встречном направлении автомобиль «Лада Гранта» и допустил касательное столкновение. В результате произошло опрокидывание, а также возгоранием автомобиля. В результате ДТП пассажиры автомобиля «Лада» получили телесные повреждения.



В 21:45 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Каравелла», следовал со стороны Орла в направлении Курска, столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Сканиа» с прицепом «Шмитц». В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» получил телесные повреждения, госпитализирован.





Анастасия Дорохова

20 августа 2019 года







На главную страницу





